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جديد المحليات > الإمارات والبحرين تهنئان خادم الحرمين بنجاح منظار القولون
09/05/2022   12:33 ص

الإمارات والبحرين تهنئان خادم الحرمين بنجاح منظار القولون

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حرص قادة الإمارات والبحرين على تهنئة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بنجاح منظار القولون، الذي أجراه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة اليوم (الأحد).

وبعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ببرقية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هنّأه فيها بنجاح منظار القولون.

ومن جهتهما، أعرب كل من نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في برقيتين، عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين.

وتمنّيا أن يتمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، وللمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة. وفق “أخبار 24”.

كما هنأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح منظار القولون.

الإمارات والبحرين تهنئان خادم الحرمين بنجاح منظار القولون

جديد المحليات
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