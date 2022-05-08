رسميًا.. الهلال يستأنف ضد قرار “المنازعات” في قضية كنو

أوضح نادي الهلال، أنه رفع طلب تحكيم استئنافي رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الأحد، لطلب النقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات الصادر بشأن قضية اللاعب محمد كنو.
وتضمن قرار غرفة فض المنازعات، الزام نادي الهلال بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين إلى جانب إيقاف كنو عن المشاركة في المبايات الرسمية لمدة 4 أشهر.
وأوضح الهلال في بيانه، أن قرار “المنازعات” يخالف مادة “عبء الاثبات على الطرف المدعي”، مؤكدًا أن توقيت القرار لم يراعي حقوق النادي واللاعب في طلب التدابير الوقتية.
وأشار الهلال إلى أن قرار غرفة فض المنازعات جانبه الصواب في جوانب عديدة، لافتا أن منع النادي من التسجيل وإيقاف محمد كنو ليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية.
وتابع:” قرار إيقاف اللاعب محمد كنو ومنع النادي من التسجيل فترتين يُخالف المادة (43) الفقرتين (5-4) من لائحة الاحتراف”.
وجاء قرار غرفة فض المنازعات عقب شكوى نادي النصر بشأن الحصول على توقيع كنو خلال الفترة الحرة من عقده قبل أن يعود اللاعب لتجديد عقده مرة أخرى مع الهلال.
وفق “أخبار 24”.