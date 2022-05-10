نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إنفاذاً للتوجيه الكريم.. أمراء المناطق يوجهون بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام
10/05/2022   8:26 ص

إنفاذاً للتوجيه الكريم.. أمراء المناطق يوجهون بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام

+ = -
729

وجه عدد من أمراء المناطق بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حيث وجه الأمراء بانعقاد لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام الرئيسة والفرعية بالمنطقتين، لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو بالمنطقتين ومحافظاتهما على مدار الساعة.

وتضمن التوجيه متابعة سير أعمال وإجراءات اللجان من قِبل الإدارة المختصة بالإمارة لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي وتطبيق التعليمات بكل دقة. وفق “أخبار 24”.

ومن بين الأمراء الذين وجهوا بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو، أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.

إنفاذاً للتوجيه الكريم.. أمراء المناطق يوجهون بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885209925.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.