إنفاذاً للتوجيه الكريم.. أمراء المناطق يوجهون بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام

وجه عدد من أمراء المناطق بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
حيث وجه الأمراء بانعقاد لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام الرئيسة والفرعية بالمنطقتين، لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو بالمنطقتين ومحافظاتهما على مدار الساعة.
وتضمن التوجيه متابعة سير أعمال وإجراءات اللجان من قِبل الإدارة المختصة بالإمارة لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي وتطبيق التعليمات بكل دقة. وفق “أخبار 24”.
ومن بين الأمراء الذين وجهوا بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو، أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.