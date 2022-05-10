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جديد المحليات > في يومه الثاني.. المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم يشهد توقيع 35 اتفاقية
10/05/2022   8:26 ص

في يومه الثاني.. المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم يشهد توقيع 35 اتفاقية

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شهد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، خلال يومه الثاني، توقيع أكثر من 35 اتفاقية ومذكرة تعاون بين جامعات ووزارات ومعاهد ومؤسسات محلية ودولية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة تبوك وشركة one web البريطانية، وأخرى مع شركة زين السعودية، فيما وقعت جامعة الأميرة نورة عددا من البرامج التنفيذية بالتعاون مع جامعات بريطانية منها؛ جامعات إكستير وستراثكلايد وغلاسكو، وبرنامج ماجستير العلوم في الطاقة والابتكار مع جامعة سوانزي. وفق “أخبار 24”.

ووقعت الجامعة السعودية الإلكترونية مذكرتَيْ تفاهم، الأولى مع جامعة جازان، والثانية مع جامعة القصيم.

في يومه الثاني.. المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم يشهد توقيع 35 اتفاقية

جديد المحليات
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