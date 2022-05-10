أثنى وزير التعليم العام حمد آل الشيخ، على أدوار المعلمين في شتى مراحل العملية التعليمية.
وقال، خلال مقطع فيديو وثقه الفنان فايز المالكي على هامش مؤتمر ومعرض التعليم الدولي، إن العلم والتعلم يدوران حول المعلمين، سواء كان ذلك في التعليم العام أو رياض الأطفال أو الجامعات أو التدريب، مؤكدًا أن ما يقدمونه سيكون له أثر كبير في بناء جيل قادم مشرف يستطيع المنافسة عالميًا. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المعلمين هم ورثة الأنبياء ومن يعلمون الناس الخير، قائلًا: “حتى الحوت يستغفر لهم في الماء.. والمعلمون أصحاب رسالة وليسوا أصحاب وظيفة”.
#وزير_التعليم #مؤتمر_ومعرض_التعليم_الدولي
رسالة لكل معلم ومعلمة الحوت يسبح لكم مقطع من كلمة مقتضبة لمعالي الوزير @minister_moe_sa pic.twitter.com/26NaJIlMuu
— فايز المالكي (@fayez_malki) May 9, 2022