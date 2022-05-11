قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني، إن استمارة تعداد السعودية 2022، تتضمن 52 سؤالًا، مبينًا أنه يمكن المشاركة في التعداد إلكترونيًا من المنزل عبر الأجهزة اللوحية أو الهاتف الذكي أو اللاب توب.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، أمس (الثلاثاء)، أن الباحث الميداني سيكون وسيلة الحصول على البيانات، وتحويلها إلى قواعد البيانات في الهيئة العامة للإحصاء عبر جهاز الآيباد الذي يحملونه معهم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن التعداد في هذه المرحلة تقني بالكامل، ولا يعتمد على أي تدخل بشري سوى مرحلة إدخال البيانات فقط.
فيديو | متحدث هيئة #الإحصاء لـ #هنا_الرياض:
52 سؤالا في استمارة تعداد #السعودية 2022، ويمكن المشاركة في التعداد إلكترونيا بالأجهزة اللوحية والهواتف الذكية pic.twitter.com/Jcf3b5CWFc
— هنا الرياض (@herealriyadh) May 10, 2022