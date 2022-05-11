أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، عن حصول المطار على ثلاث جوائز في التقييم الشامل لجودة خدمات المطار لعام 2021.
وحصل المطار على جائزة أفضل مطار في فئة المطارات الدولية (+15 مليون مسافر) وجائزة أفضل منطقة تفتيش أمني وجائزة أفضل منطقة تفتيش جمركي، وجاء ذلك خلال “مؤتمر مستقبل الطيران” المنعقد في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو 2022.
وعلى هامش المؤتمر، وقعت مطارات الرياض أربع اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية والمؤسسات الوطنية بهدف رفع مستوى الجودة والكفاءة، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “دبلن” العالمية لتطوير الفرص الاستثمارية المتعلقة بإدارة وتشغيل المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تم توقيع شراكة استراتيجية مع شركة أكسنتشر السعودية لتقديم خدمات الأمن السيبراني المُدارة باستخدام حلول استباقية ومبتكرة لتعزيز حماية الأصول الرقمية والأنظمة التشغيلية والبنية التحتية في مطار الملك خالد الدولي.
وبهدف تحسين تجربة المسافرين، تم توقيع اتفاقية مع شركة “سيتا” العالمية لتطوير وتحسين أنظمة تصعيد الركاب، بجانب تحديث البنية التحتية باستخدام التقنيات الحديثة لضمان جاهزية المطار وتعزيز الاستدامة. وفق “أخبار 24”.
واختتمت الشركة فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني لتقديم برامج تدريبية للموظفين، بهدف تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات والأنظمة الدولية والمحلية لرفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع التشغيل للعملاء والمسافرين.