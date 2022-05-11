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جديد المحليات > مهَّدَ لحقبة ذهبية.. وزير النقل: مؤتمر مستقبل الطيران سينظمُ بالمملكة كل عامين
11/05/2022   7:11 م

مهَّدَ لحقبة ذهبية.. وزير النقل: مؤتمر مستقبل الطيران سينظمُ بالمملكة كل عامين

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن مؤتمر مستقبل الطيران المنعقد بالرياض، قد مهَّد الطريق لحقبة ذهبية للطيران الدولي، وسيقام كل عامين في المملكة. 

 وأوضح الجاسر في كلمة له اليوم خلال ختام فعاليات اليوم الثاني، أن المؤتمر أسَّسَ رؤية واضحة للمستقبل لرفع ثقة المسافرين لمعالجة التحديات الخاصة بهذا القطاع، ولتمكين النمو، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر الأول من نوعه كان له الأثر في تحقيق ما أنجزه قطاع الطيران من نجاحات. 

وأشار إلى أن قطاع الطيران أسهم في تحقيق الرفاهية العالمية والاستدامة والرخاء والازدهار، مبيناً أنه جرى توقيع اتفاقيات تخص الخدمات الجوية ما بين الدول، وإيجاد المزيد من الصناعات العالمية الشاملة؛ من خلال إسهام المملكة في المنظمة العالمية للطيران المدني.  وفق “أخبار 24”.

مهَّدَ لحقبة ذهبية.. وزير النقل: مؤتمر مستقبل الطيران سينظمُ بالمملكة كل عامين

جديد المحليات
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