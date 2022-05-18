بناء على توجيهات ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يصل واشنطن ويلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

وصل نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم (الأربعاء)، والتقى بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن اللقاء جاء تلبية لتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبينًا أنه استعرض مع المسؤول الأمريكي العلاقات السعودية – الأمريكية التاريخية الراسخة.
وأشار إلى أنهما بحثا سويًا التنسيق المشترك بين المملكة والولايات المتحدة، وسبل دعمه وتعزيزه في إطار الرؤية المشتركة بين بلدينا الصديقين.
حضر اللقاء سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يلتقي نائب وزير الدفاع خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، عددًا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.