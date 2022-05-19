كشفت لجنة شكلتها منظمة الصحة العالمية لتقييم القدرة العالمية على مواجهة الأوبئة، عن عدم تحسن الأوضاع في العالم مقارنةً بما كان عليه الحال، حينما ظهر فيروس “كورونا” في عام 2019.
وشددت اللجنة على أن العالم مُعرّض للخطر أكثر من أي وقت مضى، في ظل عدم إحراز تقدم في إصلاحات مثل الأنظمة الصحية العالمية.
ونوهت إلى أن الأدوات نفسها والنظام نفسه الذي كان موجوداً في ديسمبر 2019 للتعامل مع تهديد أي جائحة لا يزال موجوداً، مشدداً على أن هذه الأدوات لم تكن جيدة بما فيه الكفاية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم إحراز بعض التقدم والذي تضمن ضخ مزيد من التمويل في منظمة الصحة العالمية، لكن تلك العملية تسير ببطء شديد.