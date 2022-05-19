طقس اليوم.. سماء غائمة على الرياض والشرقية والشمالية وضباب خفيف بمكة ونجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، فيما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 30 كم/ ساعة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن ارتفاع الموج في البحر الأحمر سيكون من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط.
ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.