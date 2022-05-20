حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مؤخرًا، العقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين بنظام الكهرباء، ومنهم العابثون بعدادات قياس الخدمة الكهربائية أو الربط بالمنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية.
وبينت الهيئة هذه العقوبات ضمن إجراءات ضبط مخالفات نظام الكهرباء التي طرحتها لاستطلاع آراء العموم والمهتمين حياله، وفي السطور التالية أبرز ما حددته الهيئة في هذا الشأن:
ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد
إذا اكتشف المفتشون وقائع مخالفة العبث في العداد أو أيٍّ من ملحقاته أو الربط بالمنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية يتم تحرير محضر بذلك، وكذلك أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد، ويجوز للفرد حينها الاعتراض على المخالفة إلكترونياً، وبعدها يقوم مقدم الخدمة باستكمال أوراق محضر ضبط المخالفة، وإحالتها إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل لاتخاذ اللازم حيالها.
إلزام العابث بالعداد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل
نصت الإجراءات على أن يتم إلزام العابث في عداد قياس استهلاك الخدمة الكهربائية بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل اعتباراً من تاريخ الانخفاض المفاجئ في فواتيره- دون وجود مبرر لذلك يثبته المستفيد- ويتم احتساب الاستهلاك غير المسجل وفق المعادلة التالية:
وفي حال عدم توفر استهلاك سابق لفترة العبث يمكن من خلاله حساب نسبة الانخفاض في الاستهلاك نتيجة العبث، فيتم حساب الاستهلاك غير المسجل وفق المعادلتين التاليتين:
(الاستهلاك السكني غير المسجل) = قدرة القاطع بالكيلو فولت أمبير × 2 × عدد أيام العبث
(الاستهلاك غير السكني غير المسجل) = قدرة القاطع بالكيلو فولت أمبير × 4* × عدد أيام العبث
أما في حال ضبط مخالفة ربط بالشبكة الكهربائية مباشرة دون وجود عداد، فيتم تقدير المنفعة التي فقدها المرفق وفقاً لما يتوفر من بيانات، على أن يراعى فيها سعة وقدرة الكابل الكهربائي المرتبط بالشبكة بطريقة غير نظامية، ومقدار الحمل المتصل به.
إلزام العابثين بالتعويضات وتكاليف الإصلاح
يتولى مقدم الخدمة إزالة المخالفة وإصلاح التلفيات الناتجة بعد استكمال إجراءات ضبط المخالفة، مع إلزام المخالف بجميع المصاريف والتعويضات الناتجة عن ذلك. وفق “أخبار 24”.
وفي حال اعتراض المخالف يتم تعليق المبالغ إلى حين البت فيها من قِبل اللجنة المختصة بالنظر والفصل في المخالفات، كما يتم تغريم العابث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو من يستخدم المنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية بالغرامات التالية:
عقوبات يتعرض لها المرخص بالقيام بنشاط كهربائي
تراوحت الغرامات التي تم إقرارها بهذا الشأن ما بين مليون إلى 2 مليون ريال، وتقوم لجنة النظر والفصل في المخالفات بتقدير الغرامة وطبيعة المخالفة وجسامتها، وفقا لعدة معايير، وفيما يلي قيمة الغرامات والمعايير التي يتم بناءً عليها حساب قيمة الغرامة:
مضاعفة العقوبات وحق الاعتراض
منحت الإجراءات التي حددتها الهيئة بهذا الشأن لجنة النظر والفصل في المخالفات إمكانية فرض غرامة بما لا يتجاوز 10% من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالِف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.
ويتم مضاعفة الغرامة الموقَّعة على المخالِف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
كما أتاحت الإجراءات ذاتها للمخالف حق الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بما صدر بشأنه من عقوبات، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.