نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستجدات كورونا .. ارتفاع الوفيات وتراجع الإصابات والحالات الحرجة وأعداد المتعافين
20/05/2022   8:26 م

مستجدات كورونا .. ارتفاع الوفيات وتراجع الإصابات والحالات الحرجة وأعداد المتعافين

+ = -
1145

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضًا في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 540 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 5 حالات عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 762164 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى ارتفاع الوفيات حيث سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9127 حالة.

وأشارت إلى استقرار طفيف في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث خرجت حالة واحدة فقط من غرفة العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 80 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضًا كبيرًا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 512 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 746525 حالة.

صور

مستجدات كورونا .. ارتفاع الوفيات وتراجع الإصابات والحالات الحرجة وأعداد المتعافين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885211437.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.