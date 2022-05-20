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جديد المحليات > بالصور.. تدشين ماكينة شفط ذكية لتنظيف ثوب الكعبة المشرفة .. وهذه فوائدها
20/05/2022   12:48 م

بالصور.. تدشين ماكينة شفط ذكية لتنظيف ثوب الكعبة المشرفة .. وهذه فوائدها

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استعانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بماكينة شفط ذكية لتنظيف وتطهير ثوب الكعبة المشرفة.

وأكدت الرئاسة العامة أن الماكينة تعمل وفق معايير تكنولوجية حديثة وبمواصفات عالية الجودة للحفاظ على سلامة ثوب الكعبة المشرفة المصنوع من الحرير الخالص.

وأكدت أن الماكينة تعمل بشكل جيد لعدة ساعات متواصلة، كما تم الاستعانة بمتخصصين ومدربين على صيانة وتنظيف ثوب الكعبة المشرفة. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن الماكينة تنظف كسوة الكعبة المشرفة بطريقة احترافية لا تضر بالقماش، فضلا عن سهولة إفراغ الغبار بشكل آمن.

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بالصور.. تدشين ماكينة شفط ذكية لتنظيف ثوب الكعبة المشرفة .. وهذه فوائدها

جديد المحليات
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