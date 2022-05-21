نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إدارات التعليم بعدد من المدن والمناطق تُعلن تقديم الدوام المدرسي ابتداءً من الغد
21/05/2022   8:15 ص

إدارات التعليم بعدد من المدن والمناطق تُعلن تقديم الدوام المدرسي ابتداءً من الغد

+ = -
1119

أعلنت إدارات التعليم في عدد من المدن والمناطق، تقديم مواعيد الدوام المدرسي ابتداءً من يوم غدٍ (الأحد)؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت إدارة تعليم القصيم، تقديم الدوام الدراسي لجميع المراحل الدراسية بالمنطقة (بنين وبنات)، لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة (6:15) صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة (6:30) صباحاً.

وبيّنت إدارة تعليم حائل، أن بداية الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)، ستكون الساعة (6:15) صباحاً لرياض الأطفال، والساعة (6:15) للبنات، والساعة (6:30) للبنين. وفق “أخبار 24”.

فيما أعلنت إدارات التعليم في محافظات حفر الباطن، ووادي الدواسر، والغاط، والقويعية، تقديم الدوام الرسمي في جميع المدارس، ليبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة (6:15) صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة (6:30) صباحاً.

إدارات التعليم بعدد من المدن والمناطق تُعلن تقديم الدوام المدرسي ابتداءً من الغد

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885211457.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.