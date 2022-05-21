إدارات التعليم بعدد من المدن والمناطق تُعلن تقديم الدوام المدرسي ابتداءً من الغد

أعلنت إدارات التعليم في عدد من المدن والمناطق، تقديم مواعيد الدوام المدرسي ابتداءً من يوم غدٍ (الأحد)؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضحت إدارة تعليم القصيم، تقديم الدوام الدراسي لجميع المراحل الدراسية بالمنطقة (بنين وبنات)، لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة (6:15) صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة (6:30) صباحاً.
وبيّنت إدارة تعليم حائل، أن بداية الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)، ستكون الساعة (6:15) صباحاً لرياض الأطفال، والساعة (6:15) للبنات، والساعة (6:30) للبنين. وفق “أخبار 24”.
فيما أعلنت إدارات التعليم في محافظات حفر الباطن، ووادي الدواسر، والغاط، والقويعية، تقديم الدوام الرسمي في جميع المدارس، ليبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة (6:15) صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة (6:30) صباحاً.