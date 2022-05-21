بالصور.. العروض الحية لفعاليات “جدة آرت بروميناد” تجذب زوار موسم جدة

تفاعل عدد كبير من الزوار مع العروض الحية والفعاليات المُقدمة في منطقة “جدة آرت بروميناد”، التي تقع ضمن مناطق فعاليات موسم جدة.
وأتاحت إدارة موسم جدة الدخول لمنطقة جدة آرت أمس (الجمعة) بالمجان، وسط منظومة خدمات متكاملة للتسهيل على الزوار قضاء أجمل الأوقات فيها، والاستماع بالعروض والبرامج المتنوعة المقدمة لهم.
وشهدت ساحات جدة آرت إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال والشباب من الجنسين منذُ الساعات الأولى لافتتاح المنطقة، فيما تنوعت العروض المقدمة بين برامج وفقرات مسرحية على الواجهة البحرية وعروض الألعاب النارية، وفعاليات ترفيهية. وفق “أخبار 24”.
وتضم المنطقة أيضاً أكثر من 95 متجراً ومطعماً ومقهى، ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، وبرج استكشاف والعديد من الخيارات الأخرى المميزة.