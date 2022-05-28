يعقد كل من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، غدًا (الأحد)، النسخة الثانية من “حوارات مؤتمر القطاع المالي”، وذلك بحضور عدد من الأمراء والخبراء على الصعيدين المحلي والدولي، لمناقشة المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030.
وتُسلط الجلسة الأولى الضوء على مفهوم المصرفية المفتوحة ورحلتها في المملكة، وتركز الجلسة الثانية على المالية الإسلامية والتطلعات الوطنية، ودور القطاع العام برنامج كفالة في تحقيق النمو والاستقرار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتندرج هذه الفعالية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني، المزمع إقامته في شهر مارس من العام المقبل 2023.
بمشاركة “المالية” والبنك المركزي.. انطلاق النسخة الثانية من “حوارات مؤتمر القطاع المالي” غدًا
يعقد كل من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، غدًا (الأحد)، النسخة الثانية من “حوارات مؤتمر القطاع المالي”، وذلك بحضور عدد من الأمراء والخبراء على الصــعيدين المحلي والــدولي، لمناقشــة المصــرفية المفتوحــة والماليــة الإســلامية ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030. وفق “أخبار 24”.
وتُسلط الجلسة الأولى الضوء على مفهوم المصــرفية المفتوحــة ورحلتهــا في المملكــة، وتركز الجلسة الثانية على المالية الإســلامية والتطلعات الوطنية، ودور القطــاع العــام برنــامج كفالــة في تحقيــق النمــو والاســتقرار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتندرج هذه الفعالية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المــالي الثــاني، المزمــع إقامته في شهر مارس من العام المقبل 2023.