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رياضة > بالفيديو والصور.. انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 5”
30/05/2022   1:21 م

بالفيديو والصور.. انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 5”

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انطلقت مناوراتُ التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 5″، بقيادة الأسطول الغربي، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وخليج عدن.

وأوضحَ قائدُ الأسطول الغربي قائدُ التمرين اللواء البحري الركن يحيى عسيري، أن التمرين بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وخليج عدن، وهي: الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن ومراقبين من الصومال، إضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية، ووحدات بحرية من حرس الحدود.

وأبان أن التمرين يهدف إلى تحقيق الأمن البحري في البحر الأحمر، وتعزيز التعاون العسكري، وتوحيد المفاهيم في العمليات البحرية، وتبادل الخبرات القتالية بين وحدات الدول المشاركة للرفع من جاهزيتها واستعدادها، مشيراً إلى أنه ستُطبق خلال التمرين جميع التدريبات العملية، التي ستسهم في رفع الجاهزية القتالية لجميع القوات المشاركة.

انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 5"انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 5"انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 5"

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 5”

رياضة
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