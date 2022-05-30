بالفيديو والصور.. انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 5”

انطلقت مناوراتُ التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 5″، بقيادة الأسطول الغربي، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وخليج عدن.
وأوضحَ قائدُ الأسطول الغربي قائدُ التمرين اللواء البحري الركن يحيى عسيري، أن التمرين بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وخليج عدن، وهي: الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن ومراقبين من الصومال، إضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية، ووحدات بحرية من حرس الحدود.
وأبان أن التمرين يهدف إلى تحقيق الأمن البحري في البحر الأحمر، وتعزيز التعاون العسكري، وتوحيد المفاهيم في العمليات البحرية، وتبادل الخبرات القتالية بين وحدات الدول المشاركة للرفع من جاهزيتها واستعدادها، مشيراً إلى أنه ستُطبق خلال التمرين جميع التدريبات العملية، التي ستسهم في رفع الجاهزية القتالية لجميع القوات المشاركة.
#فيديو_الدفاع
انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط #الموج_الأحمر_5 في الأسطول الغربي. pic.twitter.com/JeA9gOzD06
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) May 29, 2022
وفق “أخبار 24”.