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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة” توضح الفرق بين حد التسجيل الإلزامي والاختياري للمنشآت الجديدة
31/05/2022   8:27 ص

“الزكاة والضريبة” توضح الفرق بين حد التسجيل الإلزامي والاختياري للمنشآت الجديدة

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الفرق بين حد التسجيل الإلزامي والاختياري للمنشآت الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة يُحتسب على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مبينة أنه يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375 ألف ريال.

ولفتت إلى أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها 187.5 ألف ريال ولا تتجاوز 375 ألف ريال، مؤهلة للتسجيل الاختياري، منوهة إلى أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال، غير ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة” توضح الفرق بين حد التسجيل الإلزامي والاختياري للمنشآت الجديدة

جديد المحليات
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