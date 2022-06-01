طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة بمرتفعات مكة وعوالق ترابية بالرياض والشرقية ونجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم (الأربعاء)، على مختلف مناطق المملكة.
توقع المركز ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى استمرار تأثير العوالق الترابية على المنطقة الشرقية والرياض، وتمتد إلى نجران، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق القصيم وحائل والجوف.
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ونوه إلى أن ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي. وفق “أخبار 24”.
وبين أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.