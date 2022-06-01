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رياضة > مصادر تكشف موعد إعلان الدولة المستضيفة لكأس آسيا 2023
01/06/2022   6:40 ص

مصادر تكشف موعد إعلان الدولة المستضيفة لكأس آسيا 2023

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قالت مصادر إنه سيتم الإعلان عن الدولة التي سوف تستضيف كأس آسيا 2023 في شهر أكتوبر المقبل، وذلك عبر اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

وبينت المصادر لـ “سبورت 24″، أنه تم تسليم كل الاتحادات المحلية في القارة الآسيوية كراسة الشروط الخاصة بتنظيم المحفل الآسيوي.

وأضافت أن أبرز شروط الاستضافة تضمنت وجود ما يقارب من 25 ملعب تدريب، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة وحركة انسيابية لكل رحلات الطيران من وإلى الدولة المستضيفة، مع تقديم ضمانات حكومية بتسهيل كل الإجراءات للاتحاد الآسيوي وبعثته والمنتخبات المشاركة كافة.

الجدير ذكره أن دولة الصين قد اعتذرت عن تنظيم النسخة القادمة من البطولة الآسيوية، وذلك بسبب الوضع الصحي في البلاد نتيجة فيروس كورونا.

مصادر تكشف موعد إعلان الدولة المستضيفة لكأس آسيا 2023

رياضة
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