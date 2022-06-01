“الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة تؤدي لانعدام الرؤية على 6 مناطق بدءًا من الغد

نبه المركز الوطني للأرصاد بنشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة يؤدي لانعدام في الرؤية على 6 مناطق في المملكة.
وأوضح المركز هذه المناطق، وهي الجوف والحدود الشمالية وحائل وشرق تبوك وعلى سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أن ينبع ورابغ وجدة ستتأثر بهذه الأجواء خاصة على الطرق السريعة، وذلك ابتداء من يوم غد (الخميس) وحتى بداية الأسبوع المقبل.
كما توقع أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى 46 درجة مئوية على مناطق مكة المكرمة وتحديدا العاصمة المقدسة، وكذلك المحافظات بين المدينة المنورة وينبع، وشمال المنطقة الشرقية ويشمل ذلك حفر الباطن، والقيصومة، والنعيرية، والخفجي، وذلك ابتداء من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع المقبل. وفق “أخبار 24”.