البيت الأبيض يرحب بدور خادم الحرمين وولي العهد في تمديد الهدنة في اليمن

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبًا بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين إضافيين.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن هذه الهدنة لم تكن تتحقق لولا الدبلوماسية التعاونية من جميع أنحاء المنطقة، وعلى وجه التحديد قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، في المساعدة على توطيد الهدنة.
وأكدت ترحيب بلادها بإعلان استمرار الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، مشددة على ضرورة جعل الهدنة التي تم تمديدها اليوم إلى دائمة، مضيفة أن بلادها ستواصل دعم الدبلوماسية الإقليمية لردع التهديدات لأصدقاء وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.