واصلت منطقة تبوك ريادتها على مستوى الشرق الأوسط؛ باحتضانها أكبر مشروع تكاملي لإنتاج طائر “السمان”، بطاقة إنتاجية تتجاوز 30 مليون طائر سنوياً.
ويعد المشروع المؤسس في العام 1984 م، والواقع على بعد 30 كيلو متراً شمال المدينة، أحد أهم المشاريع الوطنية والعلامات المضيئة للتنوع الاقتصادي الذي تمتاز به المملكة.
ويضم المشروع تجهيزات وإمكانات متفردة، وتقنية متطورة تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال؛ إذ فاقت الاستثمارات فيه الـ 60 مليون ريال.
كما يمر المشروع بمراحل إنتاجية تبدأ من الأمهات، ثم الفراخات وحظائر اللحم، وتنتهي بالمسلخ الذي يعمل أوتوماتيكياً بذبح 10 آلاف طائر في الساعة الواحدة. وفق “أخبار 24”.
وينتج كذلك أصنافاً مختلفة من طائر السمان العادي والمملوكي والجامبو، إضافة إلى بيض السمان عالي الجودة والمعروف بفوائده الغذائية والصحية.