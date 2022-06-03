كلية الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود تطلق أول بكالوريوس للسينما والمسرح بالجامعات

تعتزم كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إطلاق أول برنامج بكالوريوس للسينما والمسرح على مستوى جامعات المملكة العام المقبل.
وقال عميد الكلية الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد، إن الكلية تضع اللمسات النهائية للبرنامج، لمواكبة تطوير القطاعات الثقافية والفنية والترفيهية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030
وأضاف أن الكلية ستسهم من خلال هذا البرنامج في صنع مسارات عملية للثقافة والفنون بالمملكة بما يضمن توفير بيئة تعليمية حاضنة للمواهب الوطنية الإبداعية، كون هذه القطاعات تحتاج إلى متخصصين مؤهلين في ظل عدم وجود برامج مماثلة تقدمها الجامعات السعودية لمرحلة البكالوريوس. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن البرنامج قام بتحكيمه خبراء عالميون وفق أحدث الممارسات الدولية، ليؤهل خريجيه للعمل في العديد من الوظائف المهنية في مجالات: كتابة السيناريو، والإخراج السينمائي والمسرحي، والنقد الفني والجمالي، والإنتاج الدرامي، وإنتاج الرسوم المتحركة، ومهارات الأداء المسرحي والسينمائي، والمؤثرات السمعية والبصرية، والإدارة السينمائية ،والمسرحية وغيرها.