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جديد المحليات > المملكة تستعرض جهودها المحلية والعالمية لحماية البيئة في مؤتمر “ستوكهولم +50”
04/06/2022   10:18 ص

المملكة تستعرض جهودها المحلية والعالمية لحماية البيئة في مؤتمر “ستوكهولم +50”

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استعرضت المملكة جهودها المحلية والعالمية لحماية البيئة والمحافظة عليها؛ وذلك بمشاركة وفد رسمي تترأسه وزارة البيئة والمياه والزراعة في مؤتمر “ستوكهولم +50″، تحت شعار “كوكب صحي، والازدهار للجميع – مسؤوليتنا، وفرصتنا”.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي علي الغامدي، إن المملكة تحرص على بذل أصدق الجهود في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كما أنها تؤمن بضرورة تأمين تقدم البشرية وسلامة الكوكب ودور المجتمع الدولي للوصول إلى ذلك.

وأوضح أن المملكة أطلقت مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر؛ لمجابهة تحديات التغير المناخي، وكذلك توجهاً لرؤية 2030 التي تعمل على حماية بيئة المملكة، ودور قادة العشرين الذي استهدف خفض تدهور الأراضي في العالم 50 % بحلول 2040، إلى جانب العمل على تنفيذ مبادرتين بيئيتين.

ونوه إلى أن المملكة خفضت مستوى الانبعاثات 278 مليون طن بشكل سنوي بحلول 2030، وأعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني؛ مبيناً أنها انضمت للتعهد العالمي لتخفيض الانبعاثات العالمية للميثان بمقدار 30 % من مستوى 2020.

المملكة تستعرض جهودها المحلية والعالمية لحماية البيئة في مؤتمر "ستوكهولم + 50"

وفق “أخبار 24”.

المملكة تستعرض جهودها المحلية والعالمية لحماية البيئة في مؤتمر “ستوكهولم +50”

جديد المحليات
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