بالفيديو.. وليد عبدالله: بنهاية الدوري تكثر الشائعات.. والنصر يحتاج الحظ للتتويج باللقب

علق حارس مرمى النصر وليد عبدالله، على توليه أحد المناصب الإدارية في ناديه بعد انتهاء تعاقده، نافيا ما يتردد في هذا الشأن.
وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد” عبر قناة “إم بي سي أكشن”: “فيما يخص المنصب الإداري لي في النصر أقول: بنهاية الدوري تكثر الشائعات وعقدي مستمر مع النصر إلى 2023”.
وأضاف: “النصر يحتاج للحظ لتحقيق الدوري، ونملك أفضل عناصر موجودة سواء محلية أو أجنبية، ولا أقدر أن أقيم حراسة مرمى النصر في أشخاص متخصص”.
وأفادت مصادر بأن حارس مرمى فريق النصر، وليد عبدالله قد خضع لعملية جراحية ناجحة قبل أيام.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “سعودي 360″، إلى أن العملية الجراحية كانت في الركبة بعدما كان يعاني آلامًا في موضع الإصابة خلال الفترة الماضية.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس مرمى النصر الآخر، أمين بخاري، أثبتت عدم حاجته إلى تدخل جراحي بعد أن عاد الكتف إلى وضعه الطبيعي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت التقارير الصحفية ذاتها، إلى أن حارس مرمى النصر يحتاج إلى فترة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين للعودة من جديد إلى الملاعب.
يُذكر أن بخاري قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري تم استبداله على إثرها.
وليد عبدالله – لاعب #النصر : فيما يخص المنصب الإداري لي في النصر أقول : بنهاية الدوري تكثر الإشاعات وعقدي مستمر مع النصر إلى 2023 .. النصر يحتاج للحظ لتحقيق الدوري .
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 3, 2022