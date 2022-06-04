“الحياة الفطرية” ترصد حوتًا نادرًا في مياه البحر الأحمر

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن رصد حوت برايد (Bryde’s whale) مع صغيره خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر.
وأوضح المركز أن حوت برايد من الحيتان البالينية التي ليست مسننة، إذ يستخدم صفائح البالين المصفوفة على الفك العلوي بدلاً من الأسنان في تصفية العوالق والأسماك الصغيرة، ويحتاج إلى تناول حوالي طن من الطعام يوميًا.
ينتمي حوت برايد إلى نفس مجموعة الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء، ويمكن العثور عليه وحده أو في أزواج، وفي بعض الأحيان قد يشكل تجمعات فضفاضة، وقد بلغ أطول حوت من هذا النوع تم تسجيله نحو 14.95 متر. وفق “أخبار 24”.