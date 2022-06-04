ارتفعت القيمة التجارية لهوية الخطوط السعودية بمعدل (13,1%) وصعد تصنيفها إلى الفئة (A) في التقرير السنوي لأفضل (50) علامة تجارية لقطاع شركات الطيران، حسب تصنيف “براند فاينانس”.
وحصلت “السعودية” على هذا التصنيف لاعتمادها عدة عوامل، منها: افتتاح أكبر صالة للفرسان في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وخدمة الشيف على متن الطائرة، والخدمات المتقدمة على متن الطائرة وخاصة الإنترنت عالية السرعة.
وأوضح رئيس التسويق في مجموعة الخطوط السعودية خالد طاش، أن الخطوات المتسارعة للمشاريع والمبادرات كان لها دورٌ كبيرٌ في وصول “السعودية” لهذا التصنيف؛ مضيفاً أن هذا الإنجاز وغيره يعد مسؤولية كبيرة للمحافظة على وتيرة التميز كونها الناقل الوطني للمملكة.وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن “براند فاينانس” تجري كل سنة تقييماً لأكثر من (5) آلاف علامة تجارية كبيرة في مختلف القطاعات وفي جميع البلدان، ويتم من خلالها إصدار ما يقارب من (100) تقرير متخصص يفند آلية التصنيف والعوامل التي تم الاستناد عليها.