نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > هل هناك فروق بين السكر البني والأبيض وأيهما صحي أكثر؟.. “الصحة الخليجي” يجيب
04/06/2022   10:08 م

هل هناك فروق بين السكر البني والأبيض وأيهما صحي أكثر؟.. “الصحة الخليجي” يجيب

+ = -
1158

أوضح مجلس الصحة الخليجي حقيقة وجود فوارق بين السكر البني والأبيض، وأيهما الصحي والأفضل في الاستخدام عند الحاجة.

وبيَّن المجلس أن الحقيقة العلمية تؤكد عدم وجود فروقات صحية كبيرة بين نوعي السكر، وأن ملعقة من السكر البني تحتوي على 15 سعرة حرارية، فيما تحتوي ملعقة السكر الأبيض على 16 سعرة.

وأضاف أن السكر البني يحتوي على الدّبس؛ لذا يكون لونه بنياً، أما الأبيض فلا يحتوي عليه، كما أن السكر البني أكثر حلاوة من السكر الأبيض.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن النوعين متشابهان في مخاطر تؤدي للعديد من الأمراض؛ منها: السمنة، وداء السكري، وأمراض القلب.

وأفاد المجلس مؤخراً أن للسكر العديد من المسميات؛ لكن أضرارها واحدة، وأن الحد الأعلى المسموح من السكر للأطفال هو 24 جراماً للأعمار بين 7 – 10 سنوات، و19 جراماً بين 4 – 6 سنوات، وتجنب تناوله للأعمار أقل من 4 سنوات.

هل هناك فروق بين السكر البني والأبيض وأيهما صحي أكثر؟.. “الصحة الخليجي” يجيب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213376.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.