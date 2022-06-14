علامات تجارية أجنبية بقيمة 68 مليون ريال تشارك بالمعرض الدولي للاستثمار والامتياز التجاري

بلغت قيمة العلامات التجارية للشركات الأجنبية المشاركة في المعرض الدولي للاستثمار والامتياز التجاري بنسخته السادسة، نحو 68 مليون ريالٍ لأكثر من 8 علاماتٍ تجارية.
وشهد المعرض مشاركة إقليمية ودولية واسعة من عدد من الدول، على رأسها أمريكا وروسيا وبريطانيا، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الإندونيسية والخليجية، كما شهد في يومه الثاني عددًا من ورش العمل على هامشه، حيث افتتح المعرض أبوابه بجلسة حوارية بعنوان “Associates franchise World”؛ بهدف التعريف بالعلامات التجارية الأمريكية المشاركة وكيفية الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حملت الجلسة الثانية عنوان franchise Top، وركَّزَت على أهمية المنصات المسوقة للامتياز التجاري في أوروبا. وفق “أخبار 24”.
كما شهدَ المعرض توقيعَ عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ بهدف رفع حجم الاستثمار في الامتياز التجاري في المملكة؛ واستكملَ أعمالَ الجَلَسَاتِ الحوارية وورش العمل من خلال ورشة بعنوان “الملكية الفكرية”، أدارها المتحدث الرسمي ومدير العلاقات الإعلامية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي.