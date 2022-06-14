7 مطالب نارية من الشباب في قضية أحمد شراحيلي والاتحاد

كشفت مصادر صحفية، عن المطالب التي حددها مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، في الشكوى التي رفعها إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، بشأن قضيته ضد نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، إن إدارة الشباب، طالبت في شكواها لدى لجنة الاحتراف نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي، بتعويض قدره 21 مليون ريال.
وأوضحت المصادر، أن الشباب طلب تعويضا بـ20 مليون ريال نظير الانتهاك الصريح لحقوق نادي الشباب، ومخالفة عقود الدعاية والإعلان، كما جاء في الشكوى، إضافة إلى مبلغ مليون ريال غرامة على إدارة نادي الاتحاد بسبب “التحايل على قواعد الانتقال”.
وأشارت المصادر، إلى أن إدارة الشباب طلبت منع نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد في فترتين، وإيقاف اللاعب أحمد شراحيلي لمدة 6 أشهر، مع مخاطبة اللجنة، البنك المركزي للإفصاح عن المبالغ الواردة للحسابات البنكية للاعب في آخر 8 أشهر.
كما طالب رئيس الشباب خالد البلطان، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، والمدير التنفيذي لكرة القدم حامد البلوي، ومدير الاحتراف، والإداريين الذين اشتركوا في مخالفة التفاوض.
وكان الاتحاد قد أعلن تعاقده مع شراحيلي بداية من الموسم المقبل عقب دخوله الفترة الحرة (الستة أشهر الأخيرة من عقده) مع نادي الشباب في يناير الماضي.