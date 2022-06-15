تشترط التفرغ والسكن بمكة.. “أمانة العاصمة المقدسة” تعلن توفر 150 وظيفة للرجال والنساء لموسم الحج

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم (الأربعاء)، عن توفر 150 وظيفة للرجال والنساء لموسم الحج 1443 هـ.
وأوضحت أن الوظائف الشاغرة على العقود المؤقتة ولمدة شهرين خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وحددت غدًا (الخميس) موعدًا للتقديم.
وتشمل الوظائف 126 مراقباً ميدانياً، وتشترط أن يكون المتقدم سعودياً، وعمره ما بين 20-40 عاماً، وغير موظف “متفرغ”، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، ومؤهل ثانوي، وأن يكون من سكان مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل الوظائف الشاغرة 20 سائقاً يحمل رخصة سارية المفعول، و4 سائقين لمعدات ثقيلة يحملون رخصة سائق عمومي، وتشترط أن يكون المتقدم سعودياً، وغير موظف “متفرغ”، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون من سكان مكة المكرمة.