طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح نشطة بمكة والمدينة والرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير استمرار تأثير الرياح النشطة على سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووجود نشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف وحائل والمنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى الرياض، مضيفاً أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة.
وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون، 44 درجة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام، و43 درجة في الرياض وبريدة، و36 درجة في جدة. وفق “أخبار 24”.