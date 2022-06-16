نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح نشطة بمكة والمدينة والرياض
16/06/2022   7:13 ص

طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح نشطة بمكة والمدينة والرياض

+ = -
560

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير استمرار تأثير الرياح النشطة على سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووجود نشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف وحائل والمنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى الرياض، مضيفاً أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة.

وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون، 44 درجة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام، و43 درجة في الرياض وبريدة، و36 درجة في جدة. وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح نشطة بمكة والمدينة والرياض

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885214940.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.