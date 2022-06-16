36 ألف مراقب و153 ألف متطوع.. “البلدية” تستعرض مستويات المشاركة المجتمعية مع أماناتها

استعرض مدير عام المشاركة المجتمعية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فهيد الدوسري، مستويات المشاركة الاجتماعية بشكل عام مع أمانات الوزارة؛ وذلك خلال ملتقى “مجتمع مشارك” الذي يُعقد للمرة الأولى.
وأوضح، خلال حديثه لـ”أخبار 24″ في ثاني أيام الملتقى الذي يُقام على مدى 3 أيام بالمنطقة الشرقية، برعاية أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، أن الملتقى يعمل على مبادرات جديدة بوجود 8 ورش عمل و9 أوراق عمل تخصصية وبرامج تدريبية؛ تهدف جميعها لتمكين المشاركين من جميع الأمانات الـ17 من المشاركة، وتقييم خدمات الوزارة.
وأضاف أن الملتقى يتضمن ورش عمل متنوعة؛ يهدف بعضها لتوحيد مفاهيم المشاركة المجتمعية وتمكين قادتها، في حين تستهدف ورش أُخَر بقياس الأثر، والاستثمار الاجتماعي، فضلاً عن تضمنه لورش تخصصية تعود بالنفع على قيادات المشاركة المجتمعية من جميع الأمانات.
وفيما يتعلق بالحضور، أكد أن الملتقى كان يستهدف في يومه الأول حضور 200 شخص، إلا أن الحضور الفعلي للملتقى أمس (الثلاثاء) تجاوز 700 شخص، فيما تراوح عدد الحضور في ثاني أيام الملتقى بين 180 و200 شخص.
وعلى مستوى المشاركة الاجتماعية بالوزارة، أكد الدوسري أن عدد المتطوعين لدى الوزارة تجاوز 153 ألف متطوع مشارك في جميع أماناتها، كما بلغ عدد المراقبين المجتمعيين 36 ألف مراقب مجتمعي، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف مواطن ومقيم شاركوا في مبادرة “صوّر وأرسل”.
وبسؤاله عن عدد المبادرات التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، كشف الدوسري أنه تم إطلاق 450 مبادرة بأكثر من 10 آلاف فرصة تطوعية.
وفق “أخبار 24”.