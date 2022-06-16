رسميا.. “الرياضة” تكشف عن تحديث بروتوكول دخول الجماهير إلى الملاعب

أصدرت وزارة الرياضة بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية بعد التحديث.
ونشر حساب وزارة الرياضة اليوم الأربعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية بعد التحديث.
وجاء في التحديث:
أولًا: عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا”.
ثانيًا: لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.
🗒 تعرّف على بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية بعد التحديث 🏟 pic.twitter.com/5zcesVWFJd
— المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة (@spokesman_mos) June 15, 2022
وفق “أخبار 24”.