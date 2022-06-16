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رياضة > رسميا.. “الرياضة” تكشف عن تحديث بروتوكول دخول الجماهير إلى الملاعب
16/06/2022   7:12 ص

رسميا.. “الرياضة” تكشف عن تحديث بروتوكول دخول الجماهير إلى الملاعب

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أصدرت وزارة الرياضة بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية بعد التحديث.

ونشر حساب وزارة الرياضة اليوم الأربعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية بعد التحديث.

وجاء في التحديث:

أولًا: عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا”.

ثانيًا: لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

وفق “أخبار 24”.

رسميا.. “الرياضة” تكشف عن تحديث بروتوكول دخول الجماهير إلى الملاعب

رياضة
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