وزير “الخارجية” يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الموريتاني

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الجمعة)، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد مرزوك؛ وذلك خلال زيارة إلى موريتانيا.
وشهد اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية تم التأكيد فيها على توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية 2030، بحضور مسؤولين من الجانبين.
وقال الأمير فيصل إن العلاقات القائمة بين المملكة وموريتانيا قوية، مشيراً إلى أن المملكة حريصة على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
#نواكشوط | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan: العلاقات مع #موريتانيا قوية ومتينة .. ومستوى التنسيق بين البلدين عالي 🇸🇦🇲🇷 pic.twitter.com/2m09VYMOn5
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 17, 2022
وفق “أخبار 24”.