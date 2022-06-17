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جديد المحليات > وزير “الخارجية” يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الموريتاني
17/06/2022   11:47 م

وزير “الخارجية” يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الموريتاني

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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الجمعة)، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد مرزوك؛ وذلك خلال زيارة إلى موريتانيا.

وشهد اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية تم التأكيد فيها على توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية 2030، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وقال الأمير فيصل إن العلاقات القائمة بين المملكة وموريتانيا قوية، مشيراً إلى أن المملكة حريصة على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وزير "الخارجية" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الموريتاني

وفق “أخبار 24”.

وزير “الخارجية” يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الموريتاني

جديد المحليات
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