رقم سلبي لكوزمين كونترا مع الاتحاد

خسر فريق الاتحاد تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا، مواجهة ودية مساء اليوم الجمعة، أمام الأهلي، بنتيجة 2-3، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات دوري المحترفين.
وتعد هذه المباراة السابعة على التوالي التي يعجز الاتحاد فيها في تحقيق الفوز سواء كانت رسمية أو ودية.
ويحتل الاتحاد المركز الأول مناصفة مع الهلال في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، وأمامه مواجهتان حاسمتان ويأمل في تحقيق الفوز مع تعثر الهلال في أي منهما بالتعادل أو الخسارة.وفق “أخبار 24”.
ويستعد الاتحاد لمواجهة قوية أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.