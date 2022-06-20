كورونا في المملكة.. قفزة في الإصابات والحالات الحرجة وأعداد المتعافين

سجل الوضع الوبائي لفيروس كورونا الجديد في المملكة، خلال الساعات الـ24 الماضية، قفزة جديدة على مستوى الإصابات وحالات التعافي والحالات الحرجة.
وارتفعت الإصابات الجديدة لليوم الثاني، بعد انخفاض استمر 5 أيام، وتخطت عتبة الألف بستجيل 1232 حالة، بارتفاع كبير قدره 302 حالة عن يوم أمس، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 17 فبراير 2022.
كما ارتفعت حالات التعافي، بتسجيل 1152 حالة، بزيادة قدرها 160 حالة عن العدد المسجل الأحد، لكنها عادت لتكون أقل من الإصابات.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 786069، تعافى منهم 767042 حالة، ولا تزال هناك 9838 حالة نشطة.
وشهدت الحالات الحرجة قفزة جديدة اليوم (الإثنين)، بدخول 10 حالات العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 124 حالة. وفق “أخبار 24”.
في المقابل تراجعت حالات الوفاة المسجلة نتيجة كوفيد 19، حيث توفيت حالة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 9189. وبذلك تبقى الوفيات عند معدلاتها المستقرة المسجلة منذ مطلع أكتوبر 2021.