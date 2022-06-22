بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نايف بن ماجد

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، صلاة الميت على والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود في جامع الإمام تركي بن عبدالله.
وحضر الصلاة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والأمير منصور بن سعود، والأمير متعب بن عبدالله، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالرحمن، وقائد القوات الجوية الملكية الفريق الركن تركي بن بندر، بالإضافة إلى ابن الفقيدة الفريق ركن نايف بن ماجد، وعدد من الأمراء.
وفق “أخبار 24”.