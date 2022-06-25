4 نصائح لحماية العينين من المواد الكيميائية المُستخدمة في أحواض السباحة

قدم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عدة نصائح لحماية العينين من المياه والمواد الكيميائية المُستخدمة في أحواض السباحة.
وأوضح أن المياه والمواد الكيميائية المُستخدمة في أحواض السباحة يمكن أن تسبب عدة أمراض للعين مثل احمرار العين والحكة وعدم الشعور بالراحة، وكذلك التهاب العينين مثل “التهاب الملتحمة”، بالإضافة إلى الإصابة بجفاف العين للأشخاص الذين يسبحون باستمرار.
ونصح بعدة أمور لحماية العينين خلال السباحة في تلك الأحواض منها ارتداء نظارات السباحة، وعدم السباحة بالعدسات اللاصقة، وغسل العين بالماء العذب وهي مغلقة بعد السباحة مباشرة للتخلص من الكلور والمواد الكيميائية في الجفون والرموش، إلى جانب استخدام قطرات الترطيب.
وفق “أخبار 24”.