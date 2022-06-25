“أمانة جدة” تجدد دعوة ملاك الأراضي إلى سرعة تسوير أراضيهم قبل 1 يوليو

دعت أمانة محافظة جدة ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة “المستهدفة”، اليوم (السبت)، إلى سرعة تسوير أراضيهم تجنباً لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، والمقرر بدء سريانها ورصد امتثال الملاك اعتباراً من تاريخ 1 يوليو.
وأوضحت أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي ستشمل طريق الملك عبدالعزيز، والأندلس، وطريق الأمير ماجد، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالله، وطريق المدينة، وشارع الأمير سلطان، وشارع السلام، وشارع صاري، وشارع فلسطين، وشارع حراء.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، حيث يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء التجارية الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة، مثل: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام، والتي ستوضح عبر برنامجGIS ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الحملة على مرحلتين، شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، فيما تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتباراً من شهر يوليو 2022.