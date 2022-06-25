“النقل” تنهي عملية فحص جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

أنهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة في مركز الابتكار والجودة عملية فحص جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة؛ وذلك عبر مختبرها المركزي المتنقل.
وتتلخص مهام المختبر في الفحص والتقييم لمواد الطرق، وتقييم وضبط جودة مصانع إنتاج المواد المستخدمة على الطرق، وتقديم الاستشارات الفنية والدراسات المتعلقة بمواد الطرق، والتدريب الفني لمهندسي وفنيي ومراقبي الوزارة والجهات ذات الصلة بصناعة الطرق.
يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على تنفيذ أعلى معايير السلامة والجودة في جميع مشاريعها؛ إلى جانب تكثيف عملية الفحص والتقييم لجميع الطرق، ومنها الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة. وفق “أخبار 24”.