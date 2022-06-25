أشادَت منظمةُ العمل الدولية، بإنجازات المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية، منوهةً بما تحققَ في السنوات القليلة الماضية من جهود قامَت بها وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدَت المديرُ الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة رُبا جرادات، أنَّ المملكة حققَت العديدَ من الإنجازات التي عَزَّزَتْ من تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية والحدِّ من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني.
وأضافت أنه من الإنجازات أيضاً تشكيل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وإعداد برنامج لتدريب وتوظيف آلاف المتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى تعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية الذي تبلورَت نتائجُه بمصادقة المملكة مؤخراً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 120 لعام 1964م بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب.
يُذكرُ أنَّ هذه الإشادةَ تأتي انعكاساً لاهتمام المملكة ببيئة العمل بشكل عام والسلامة والصحة المهنية بشكل خاص، حيث أطلقَت المملكةُ مبادرةَ البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية ضمن هدف تحسين ظروف العمل. وفق “أخبار 24”.
كما أطلقَت الوزارةُ مبادرةَ تعزيزِ السلامة والصحة المهنية ضمن استراتيجية سوق العمل، كما يُعَدُّ تأسيسُ المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية كأول مجلس من نوعه في المنطقة أحدَ المخرجات المهمة لهذه المبادرات.