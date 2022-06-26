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رياضة > النصر يوقع مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لمدة موسمين
26/06/2022   6:57 ص

النصر يوقع مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لمدة موسمين

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كشفت مصادر صحفية عن تعاقد نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم السبت،  مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق خلفا للمدرب الأرجنتيني أنخيل روس.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية، أن النصر تعاقد مع جارسيا لمدة موسمين، مقابل 5.8 مليون يورو مرتبا سنويا تشمل طاقمه الفني المساعد.

وأفادت مصادر بأن رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، قد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس قبل أيام رفقة أحد أعضاء مجلس إدارته ومحامي النادي.

وتواجد مسلي آل معمر في فرنسا لعقد اجتماع مع وكيل ومحامي المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 54، وحسم مقعده من السوبر السعودي بجوار الهلال والاتحاد والفيحاء.

النصر يوقع مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لمدة موسمين

رياضة
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