الأخضر الشاب يفتتح معسكره في مدينة أبها استعداداً لبطولة كأس العرب

افتتح المنتخب الوطني تحت 20 عامًا اليوم السبت معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي يمتد حتى السابع من يوليو المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين.
واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي 28 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر وهم: أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد شنقيطي، تركي الجوش، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، حسن سفياني، مهند براح، فيصل صبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، ثامر الشهراني، مشاري النمر، يزيد جوشان، علي المسعود، نواف السهلي، عبدالعزيز العثمان.
وأجرى “الأخضر” حصته التدريبية الأولى مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، حيث افتتح المحمدي التدريبات بكلمة طالب فيها اللاعبين بمضاعفة الجهد والبناء على ما قدمه اللاعبون خلال مشاركتهم في بطولة تولون الدولية والتي واجه فيها منتخبات أولمبية، وكانت احتكاك قوي للاعبين قبل خوض غمار البطولة العربية. وفق “أخبار 24”.
وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تدريبات لياقية، قبل أن يطبّق المحمدي عدد من التدريبات اللياقية، ليختتم الحصة بتمارين التقوية.
يُذكر أن البطولة التي يشارك بها 18 منتخبًا، وستُجرى قرعتها غدًا الأحد في الدمام.