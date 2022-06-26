النصر يستأنف تدريباته.. و”روسو” يمنح الدوليين إجازة قبل مواجهة الفتح

استأنف فريق النصر مساء أمس السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الفتح مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ مران النصر بتدريبات استشفائية، وتدريبات بصالة الحديد، وجوانب لياقية، ومناورة على نصف الملعب.
وقرر مدرب النصر أنخيل روسو، منح لاعبي الفريق الدوليين سلطان الغنام وعبدالإله العمري وسامي النجعي وعلي الحسن وخالد الغنام إجازة. وفق “أخبار 24”.
وحقق فريق النصر فوزًا على نظيره الحزم، مساء الخميس الماضي، بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري المحترفين.