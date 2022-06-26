نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > النصر يستأنف تدريباته.. و”روسو” يمنح الدوليين إجازة قبل مواجهة الفتح
26/06/2022   6:57 ص

النصر يستأنف تدريباته.. و”روسو” يمنح الدوليين إجازة قبل مواجهة الفتح

+ = -
885

استأنف فريق النصر مساء أمس السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الفتح مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ مران النصر بتدريبات استشفائية، وتدريبات بصالة الحديد، وجوانب لياقية، ومناورة على نصف الملعب.

وقرر مدرب النصر أنخيل روسو، منح لاعبي الفريق الدوليين سلطان الغنام وعبدالإله العمري وسامي النجعي وعلي الحسن وخالد الغنام إجازة. وفق “أخبار 24”.

وحقق فريق النصر فوزًا على نظيره الحزم، مساء الخميس الماضي، بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري المحترفين.

النصر يستأنف تدريباته.. و”روسو” يمنح الدوليين إجازة قبل مواجهة الفتح

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885216348.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.