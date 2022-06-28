الفرج يكشف عن كواليس رسالته لـ” جارديم” قبل رحيله عن الهلال

كشف قائد الهلال سلمان الفرج، عن كواليس حديثه مع المدير الفني السابق للفريق ليوناردو جارديم، قبل رحيله، واستقدام إدارة النادي الأرجنتيني رامون دياز بدلا منه.
وقال سلمان الفرج في تصريحات بعد تتويج فريقه بلقب دوري المحترفين: “جلست مع جارديم وقلت له “في الهلال هناك نظام هو الاستحواذ على الكرة وهذه هوية الفريق، هو مدرب كبير ويملك عقلية كروية مميزة.. لكن لديه قناعات لا يريد تغييرها”.
وأصبح لاعب الهلال سلمان الفرج الأكثر تحقيقا للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 ألقاب.
واحتفظ الهلال بلقب دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي والـ18 في تاريخه بفضل فوزه على ضيفه الفيصلي 2 /1 أمس الإثنين في الجولة الثلاثين الأخيرة. وفق “أخبار 24”.