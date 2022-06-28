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جديد المحليات > وزير “التجارة”: نظام الشركات الجديد طُور بمتابعة مباشرة من ولي العهد والعمل عليه استغرق عامين ونصفاً
28/06/2022   7:24 م

وزير “التجارة”: نظام الشركات الجديد طُور بمتابعة مباشرة من ولي العهد والعمل عليه استغرق عامين ونصفاً

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أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن نظام الشركات الجديد الذي صدر اليوم بقرار مجلس الوزراء حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإيمانه بأهمية هذا النظام، ودوره في تمكين قطاع الأعمال.

وقال الوزير إن نظام الشركات الجديد تم العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها.

وأوضح أن النظام يمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للإسهام بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.

وتكمن أهمية النظام في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات (الشركات التجارية، الشركات المهنية، الشركات غير الربحية) في وثيقة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.

وزير “التجارة”: نظام الشركات الجديد طُور بمتابعة مباشرة من ولي العهد والعمل عليه استغرق عامين ونصفاً

جديد المحليات
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