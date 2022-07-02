“الصحة” تقدم إرشادات صحية للحجاج للوقاية من العدوى التنفسية خلال أداء المناسك

قدمت وزارة الصحة، عددًا من الإرشادات الصحية للحجاج خلال موسم الحج 1443هـ، للوقاية من العدوى التنفسية أثناء أداء المناسك.
ونصحت الوزارة، الحجاج بغسل اليدين بالماء والصابون خاصة بعد السعال والعطس، وكذلك بعد استخدام المراحيض وقبل تناول الطعام، داعيةً إلى استخدام المناديل عند العطس والتخلص منها في سلة النفايات.
وحذرت من الاحتكاك المباشر ومشاركة الأدوات الشخصية مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، لافتةً إلى ضرورة تجنب شراب الحليب غير المبستر، أو تناول اللحوم النيئة، أو المنتجات الحيوانية التي لم يتم طهيها.
وفق “أخبار 24”.